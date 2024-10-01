41-летняя певица Алсу раскритиковала свою фигуру, показав «жирные складки»
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41-летняя певица Алсу раскритиковала свою фигуру, показав «жирные складки». Артистка пожаловалась на неудачную фотосессию в соцсети.
В личном блоге певицы появилась запись из фотостудии. На ролике Алсу позирует в черном комплекте из короткого топа и длинной юбки, сидящей по фигуре. Стилисты подобрали наряд так, что живот Алсу был открыт. Когда певица двигалась и меняла позу, то на ее теле были видны складки.
«Был бы красивый кадр, если бы не жирные складки», — пожаловалась знаменитость.
К слову, подписчики Алсу не согласились с критикой. Они отметили, что певица находится в хорошей форме после родов.
«Невероятно! Как так можно выглядеть, имея троих детей?» — написали пользователи Сети.
Ранее 41-летняя певица Алсу показала себя без макияжа и фильтров. Подробности читайте в этой новости.
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