НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 01 октября 2024, 12:55
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41-летняя певица Алсу раскритиковала свою фигуру, показав «жирные складки»

41-летняя певица Алсу раскритиковала свою фигуру, показав «жирные складки»

© Starface.ru

41-летняя певица Алсу раскритиковала свою фигуру, показав «жирные складки». Артистка пожаловалась на неудачную фотосессию в соцсети.

В личном блоге певицы появилась запись из фотостудии. На ролике Алсу позирует в черном комплекте из короткого топа и длинной юбки, сидящей по фигуре. Стилисты подобрали наряд так, что живот Алсу был открыт. Когда певица двигалась и меняла позу, то на ее теле были видны складки.

«Был бы красивый кадр, если бы не жирные складки», — пожаловалась знаменитость.

К слову, подписчики Алсу не согласились с критикой. Они отметили, что певица находится в хорошей форме после родов.

41-летняя певица Алсу раскритиковала свою фигуру, показав «жирные складки»

© Скриншот видео, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Невероятно! Как так можно выглядеть, имея троих детей?» — написали пользователи Сети.

Ранее 41-летняя певица Алсу показала себя без макияжа и фильтров. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что артистка Ольга Бузова показала утро невесты, спровоцировав разговоры о свадьбе.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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