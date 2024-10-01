41-летняя певица Алсу раскритиковала свою фигуру, показав «жирные складки». Артистка пожаловалась на неудачную фотосессию в соцсети.

В личном блоге певицы появилась запись из фотостудии. На ролике Алсу позирует в черном комплекте из короткого топа и длинной юбки, сидящей по фигуре. Стилисты подобрали наряд так, что живот Алсу был открыт. Когда певица двигалась и меняла позу, то на ее теле были видны складки.

«Был бы красивый кадр, если бы не жирные складки», — пожаловалась знаменитость.

К слову, подписчики Алсу не согласились с критикой. Они отметили, что певица находится в хорошей форме после родов.