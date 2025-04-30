Власти Эстонии рассказали, закроют ли въезд в страну для Орбакайте вслед за Латвией

Эстония не планирует закрывать въезд в страну для певицы Кристины Орбакайте вслед за Латвией. Об этом заявил советник по коммуникациям эстонского министерства культуры Ханнус Лууре.

Лууре пояснил, что была проведена проверка, результаты которой не выявили оснований на въезд дочери примадонны в Эстонию, сообщает ТАСС.

25 мая знаменитость планирует выступить в Таллине. По словам советника, ведомство находится в контакте с организаторами мероприятия, добавив, что концерт состоится.

Напомним, исполнительницу внесли в список нежелательных для Латвии лиц из-за опасений служб безопасности. У артистки был запланирован концерт в Латвии, но теперь она была вынуждена его отменить.

На майских праздниках певица приедет на Кипр к матери, Алле Пугачевой. Звезда планирует навестить родню и заодно даст концерт в Лимасоле, на котором заработает не менее 4 млн рублей.