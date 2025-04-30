Дочь Пугачевой в «черном списке»: Кристине Орбакайте закрыли въезд в Латвию

Заслуженная артистка России Кристина Орбакайте внесена в список лиц, нежелательных для Латвии. Об этом сообщает сайт Латвийского телевидения LSM.

Министр внутренних дел Латвии Рихард Козловскис принял решение о запрете въезда в страну для 53-летней певицы, которая имеет литовское гражданство. Причиной стали опасения служб безопасности.

«Имеющей гражданство Литвы российской певице Кристине Орбакайте запрещен въезд в Латвию», — говорится в сообщении.

Вместе с Орбакайте в «черный список» попал музыкант из Боснии и Герцеговины Горан Брегович. У обоих артистов были запланированы летние концерты в Латвии, но теперь их гастроли отменены.

Дочь Аллы Пугачевой долгое время жила на две страны, но позже она окончательно перебралась к мужу, бизнесмену Михаилу Земцову в США. Исполнительница хита «Позови меня» в 2022 году высказалась против спецоперации на Украине, и в России начали массово отменять ее концерты. Знаменитость приезжала в Москву на заработки, но позже снова вернулась в Америку. Сейчас она поет перед европейской публикой. На майских праздниках Орбакайте должна приехать на Кипр.

Недавно музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что в начале карьеры у певицы был слабый голос, а ее смогли заметить только благодаря Алле Пугачевой.