Певица Кристина Орбакайте приедет на Кипр к Пугачевой: совместит приятное с полезным

Певица Кристина Орбакайте навестит маму Аллу Пугачеву на майских праздниках. Помимо этого, звезда даст концерт 8 мая в Лимасоле.

53-летняя артистка выступит в небольшом, по меркам звезд, зале в театре Паттихио, рассчитанном на 719 мест. Практически все места разобраны: билеты в партере стоят 159 евро (15 тыс. рублей), на последних рядах – 69 евро (6,5 тыс. рублей). Однако даже за небольшой концерт знаменитость получит не менее 4 млн рублей за вычетом остальных расходов на организацию, аренду и т.д., пишет Kp.ru.

Недавно отметившая свое 76-летие Алла Пугачева летом обычно уезжает с детьми в Юрмалу: на Кипре Примадонна чувствует себя плохо из-за изнурительной жары. Ежегодно исполнительница хита «Арлекино» говорит, что не дает концертов ни в Латвии, ни на Кипре. Однако ходят слухи, что она не договаривает. Блогеры из Юрмалы утверждают: летом народная артистка выступит на закрытом частном мероприятии для обеспеченных людей. Кроме того, предположительно, Алла Борисовна изредка поет на закрытых вечеринках на Кипре. Видео с них строго запрещено выкладывать в Сеть.

Напомним, дочь Примадонны понизила гонорар за корпоративы в 2 раза. Если раньше она брала за выступление минимум 6 млн рублей, то теперь 3 млн рублей.