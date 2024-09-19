Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения после нападения на офис Wildberries

Владиславу Бакальчуку предъявлены обвинения по делу о стрельбе в офисе Wildberries. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

18 сентября 2024 года произошло нападение на офис Wildberries, в результате которого погибли два человека и семь получили ранения. По информации источника, Владиславу и шести фигурантам дела предъявили обвинения. СК возбудил уголовное дело по статьям «Покушение на убийство», «Незаконное хранение огнестрельного оружия», «Самоуправство», «Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Накануне Владислав находился на допросе в СК, но без статуса задержанного.

Ранее Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после нападения на офис Wildberries. Подробности читайте в этой новости.

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