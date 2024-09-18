Владислав Бакальчук назвал тех, кто открыли стрельбу у офиса Wildberries

Муж Татьяны Бакальчук, Владислав Бакальчук, который 18 сентября пытался проникнуть в офис Wildberries рассказал, кто открыл стрельбу во время его визита. В своем Telegram-канале мужчина заявил, что это были сотрудники охраны РВБ.

«Друзья, люди с оружием в черном, которые открыли стрельбу — это охрана РВБ. Именно они начали стрелять по мне и моим сотрудникам. Видео снято изнутри офиса», — сообщил он.

Пресс-служба Объединенной компании Wildberries и Russ отмечала, что стрельбу открыли люди, которые сопровождали Владислава.

Напомним, что все произошло 18 сентября в Москве. Татьяна Бакальчук прокомментировала случившееся и заявила, что у Бакальчука не было назначено никакой встречи. Она сравнила действия с его стороны с рейдерским захватом и попросила полицию обратить внимание на это.

СМИ писали, что вооруженные люди пытались проникнуть в офис компании в Романовом переулке в Москве. Также люди в масках пришли в офис Wildberries на Динамо.

По словам Владислава, он приехал на переговоры, а возле офиса на него напали.

Ранее мы писали о том, с чего началась вся эта история. Во время потасовки были слышны выстрелы и есть раненые. Появилась информация о погибшем, возбуждено уголовное дело.