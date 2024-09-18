«Как ты будешь смотреть в глаза детям?»: Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после нападения на офис

Татьяна Бакальчук в слезах обратилась к мужу после нападения на офис Wildberries. Об этом стало известно из ее Telegram-канала.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук дала новый комментарий после нападения на главный офис маркетплейса. Она записала кружок в своем канале, на нем предпринимательница в слезах обращается к мужу Владиславу Бакальчуку.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку. Погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — задается вопросом она.

Напомним, 18 сентября в офис компании в центре Москвы ворвались неизвестные, которые сопровождали Владислава Бакальчука. В какой-то момент раздались выстрелы — в итоге погибли двое охранников офиса, еще несколько человек пострадали.

Ранее мы писали о том, что Владислав Бакальчук поблагодарил своих охранников.