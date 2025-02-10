Владислав Бакальчук заявил, что суд Москвы расторг его брак с Татьяной Ким
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Владислав Бакальчук заявил, что суд Москвы расторг его брак с Татьяной Ким. Владислав объявил о разводе в Telegram-канале.
Суд Москвы расторг брак Владислава и Татьяны после 22 лет совместной жизни. Решено, что дети останутся с Ким, а Бакальчук будет выплачивать алименты.
«Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — высказался экс-супруг Татьяны.
Он не удивлен решению суда оставить детей с матерью и назвал его «предсказуемым». Владислав отметил, что намерен поддерживать общение с наследниками и участвовать в их воспитании.
Также он добавил, что 18 февраля пройдет заседание по разделу имущества.
Ранее сообщалось, что Татьяне Ким пришлось предоставить на суде с мужем справки о психическом здоровье. Подробности читайте в этой новости.
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