Владислав Бакальчук заявил, что суд Москвы расторг его брак с Татьяной Ким. Владислав объявил о разводе в Telegram-канале.

Суд Москвы расторг брак Владислава и Татьяны после 22 лет совместной жизни. Решено, что дети останутся с Ким, а Бакальчук будет выплачивать алименты.

«Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. Официальное решение суда: Брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой», — высказался экс-супруг Татьяны.

Он не удивлен решению суда оставить детей с матерью и назвал его «предсказуемым». Владислав отметил, что намерен поддерживать общение с наследниками и участвовать в их воспитании.

Также он добавил, что 18 февраля пройдет заседание по разделу имущества.

Ранее сообщалось, что Татьяне Ким пришлось предоставить на суде с мужем справки о психическом здоровье. Подробности читайте в этой новости.

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