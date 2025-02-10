Брак снова под угрозой? Зачем Марина Анисина заключила брачный контракт с Джигурдой

Марина Анисина заявила, что заключила с Никитой Джигурдой брачный контракт. Об этом стало известно в эфире шоу «Звезды сошлись».

Марина и Никита дважды заключали брак. По словам спортсменки, для своей финансовой безопасности она предложила артисту заключить брачный договор. Анисина призналась, что избранник не поддерживал эту идею, но ради нее согласился.

Марина утверждает, что Никиту не интересует денежный вопрос, поэтому все совместно нажитое имущество записано на нее. По словам знаменитости, она составляла договор при помощи друзей, знающих толк в юридических тонкостях.

«Ему важно только творчество, и чтобы богиня была рядом и вдохновляла», — высказалась фигуристка.

Марина утверждает, что после всех расставаний их браку ничего не угрожает.

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