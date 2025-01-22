Татьяне Ким пришлось предоставить на суде с мужем справки о психическом здоровье. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Продолжается бракоразводный процесс между Татьяной Ким и ее мужем Владиславом Бакальчуком. В суде сейчас рассматривают ходатайства сторон. Муж предпринимательницы утверждал, что у супруги есть проблемы с психикой.

В итоге защита Ким предоставила справки от психиатра о том, что женщина здорова. Однако это не устроило сторону Бакальчука — адвокаты обратили внимание, что документы датированы августом 2024 года и им хотелось бы увидеть более свежие справки.

Сторона Татьяны Ким также на заседании заявила о планах попросить отвод судьи. Адвокаты утверждают, что она «не ведет процесс».

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