Владимир Винокур завершил карьеру ведущего из-за разрыва пяточного сухожилия. Артист не может долго стоять и с трудом ходит. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 77-летний Владимир передвигается с тростью, хромает и не выдерживает многочасовые выступления. Из-за проблем со здоровьем у него нет ни одного новогоднего корпоратива. Он отказывается от выступлений даже за двойные гонорары.

При этом Винокур не планирует отказываться от карьеры юмориста. Артист готов участвовать в постановках, но с короткими монологами и пародиями, и не больше 40 минут. Однако таких предложений становится все меньше.

Напомним, это не первая проблема с ногами у комика. В 1992 году Винокур пережил тяжелую автоаварию, в которой получил вывих таза и два перелома.

На данный момент представители артиста не подтверждали новость о плохом самочувствии.

Ранее сообщалось, что дочь Владимира Винокура затравили в театре из-за звездной фамилии. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что мусорная компания подала в суд на фонд Владимира Винокура и требует 41 тысячу.