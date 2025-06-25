Мусорная компания подала в суд на фонд Владимира Винокура и требует 41 тысячу

Компания, специализирующаяся на вывозе мусора, подала в суд на фонд артиста Владимира Винокура. С него требуют взыскать 41 тыс. рублей.

Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».

Иск направлен в Арбитражный суд Москвы. Установлено, что заявление подано с соблюдением требований и потому принято к производству.

Как следует из документа, опубликованного источником, с фонда Винокура требуют взыскать задолженность в размере 35 тысяч 344 рублей и пени 6 тыс. 31 рубль.

Ранее сообщалось, что бильярдная компания ведущего Леонида Якубовича проиграла суд на 219 тыс. рублей. Речь шла об иске о неосновательном обогащении. Истцом выступала компания, у которой бильярдная снимала помещение. Суд удовлетворил требования истца в полном объеме.