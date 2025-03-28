«Обидно и неприятно»: дочь Владимира Винокура затравили в театре из-за звездной фамилии

Дочь артиста Владимира Винокура Анастасия призналась, что звездная фамилия не помогла ей в жизни, а только помешала. Девушка сталкивалась с травлей как во время учебы, так и во время работы. В театре ей устроили настоящую дедовщину.

Балерина поделилась, что первые издевательства начались, когда она была еще студенткой. И когда Анастасия окончила учебное заведение, лучше не стало.

«Все эти разговоры и за спиной, и в лицо я прошла еще за восемь лет учебы в училище, и знала, что в театре меня ждет атака. Мне устраивали дедовщину, выгоняли из гримерок, выносили мои вещи в коридор – всё это было. Конечно, было обидно и неприятно», - рассказала Винокур в шоу «Утро. ТНТ».

Справляться с буллингом Анастасии помогал юмор. Она предпочитала на все смотреть с положительной стороны и никогда не жаловалась отцу. Сейчас девушка совсем не жалеет, что, несмотря ни на что, все-таки выбрала сцену.

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