Владимир Винокур назвал причину, по которой переносит болезни на ногах

75-летний Владимир Винокур, несмотря на свой возраст, продолжает активно работать. Юморист отметил, что здоровье его не подводит, но иногда он простужается. При этом артист не любит посещать врачей.

Винокур отметил, что ему не нравятся профилактические осмотры, а обращаться к врачам нужно только в случае необходимости.

«Я считаю, что, если беспокоит, надо проверяться. Я если так — то не надо пугать пожилых людей», — сказал юморист в эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ.

Юморист не любит болеть, но недавно Винокур захворал на гастролях. Он также не считает нужным принимать лекарства. Однако сцена помогает артисту вылечиться, особенно, когда он выступает рядом с 30-летними артистами.

«И я понимаю, что возвращается молодость. Какие болезни? Всё на ногах!», — добавил артист.

Винокур тщательно следит за питанием и старается не употреблять сахар. Продукты без содержания сахара даже прописаны в его гастрольном райдере. Также он исключил из рациона жирное мясо, сало и хлеб с булочками. Диету артиста контролирует его супруга Тамара.

Ранее Владимир Винокур заговорил о новом зяте.