Юморист Винокур прокомментировал иск против своего фонда из-за долгов

Юморист Владимир Винокур заявил, что не имеет информации о судебном иске, поданном Московской объединенной энергетической компанией, против его культурного фонда из-за задолженности за отопление. Он высказался об этом в беседе с Газета.Ru.

Знаменитость сообщил, что не знает подробностей.

«Понятия не имею. Этим не я занимаюсь», — заявил Владимир Натанович.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о том, что энергетическая компания подала иск в суд на фонд Винокура из-за неуплаты счетов за отопление в период с 2020 по 2023 год. Долг перед компанией, по данным канала, составляет 501 тысячу рублей. Отмечается, что в октябре 2023 года суд удовлетворил иск против фонда, однако юристы Винокура подали апелляцию перед Новым годом.

Культурный фонд Владимира Винокура существует с ноября 2010 года и занимается организацией развлечений и творческой деятельностью.

Ранее мы писали о том, что певица Лолита Милявская высказалась об отъезде из России после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Известная российская артистка, посетив шумное мероприятие две недели назад, столкнулась с волной критики и последующими отменами своих концертов, а также вырезанием ее новогодних выступлений на федеральных каналах. В результате этого звезда проводит больше времени дома.

Певица планировала отправиться на новогодние праздники в Болгарию к своим родственникам, но в последний момент отказалась от этой поездки.