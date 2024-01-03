Юморист Винокур прокомментировал иск против своего фонда из-за долгов
Винокур нашел нужным сообщить, что не знает об иске из-за долга за отопление.
© Starface.ru
Юморист Владимир Винокур заявил, что не имеет информации о судебном иске, поданном Московской объединенной энергетической компанией, против его культурного фонда из-за задолженности за отопление. Он высказался об этом в беседе с Газета.Ru.
Знаменитость сообщил, что не знает подробностей.
«Понятия не имею. Этим не я занимаюсь», — заявил Владимир Натанович.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о том, что энергетическая компания подала иск в суд на фонд Винокура из-за неуплаты счетов за отопление в период с 2020 по 2023 год. Долг перед компанией, по данным канала, составляет 501 тысячу рублей. Отмечается, что в октябре 2023 года суд удовлетворил иск против фонда, однако юристы Винокура подали апелляцию перед Новым годом.
Культурный фонд Владимира Винокура существует с ноября 2010 года и занимается организацией развлечений и творческой деятельностью.
Ранее мы писали о том, что певица Лолита Милявская высказалась об отъезде из России после «голой» вечеринки блогера Насти Ивлеевой. Известная российская артистка, посетив шумное мероприятие две недели назад, столкнулась с волной критики и последующими отменами своих концертов, а также вырезанием ее новогодних выступлений на федеральных каналах. В результате этого звезда проводит больше времени дома.
Певица планировала отправиться на новогодние праздники в Болгарию к своим родственникам, но в последний момент отказалась от этой поездки.