Владимир Путин наградил орденами певца Преснякова и актера Верника

Президент РФ Владимир Путин наградил орденами певца Владимира Преснякова и актера Игоря Верника. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Российский лидер наградил Владимира Преснякова орденом почета, а артиста Игоря Верника — орденом «За заслуги в культуре и искусстве». Вдобавок главреда RT Маргариту Симоньян наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в развитие журналистики.

Кроме того, актера Дмитрия Харатьяна наградили орденом Дружбы.

Ранее певица Наталья Подольская рассказала, что получила в подарок на Новый год от Владимира Преснякова.

Также Владимир Пресняков встал на защиту сына, который исполняет чужие песни в барах США.