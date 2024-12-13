«Настоящий артист»: Владимир Пресняков встал на защиту сына, который исполняет чужие песни в барах США

Певец Владимир Пресняков встал на защиту сына Никиты, который исполняет чужие песни в американских барах. Отец назвал его настоящим артистом.

Комментарий Преснякова приводит издание «Абзац».

Певец считает, что его сын все делает правильно, исполняя каверы на русские хиты.

«Никита – настоящий артист. Он очень крутой в своём деле. Поверьте, исполнять каверы сложно», - сказал Преснякова.

Он назвал это «недооцененной», но востребованной темой. По мнению певца, услышать привычные композиции по-новому «приятно».

«Это жанр, который сейчас набирает бешеную популярность», - заключил Пресняков и добавил, что любит переслушивать каверы на свои хиты.

Ранее вдова умершего автора песни «На заре» выразила недовольство из-за того, что Никита Пресняков исполняет хит в США без разрешения. Использование трека всегда согласуют с правообладателями, но Пресняков-младший этого не сделал.