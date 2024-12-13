НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 декабря 2024, 18:47
1 мин.

«Настоящий артист»: Владимир Пресняков встал на защиту сына, который исполняет чужие песни в барах США

Владимир Пресняков встал на защиту сына Никиты и назвал его настоящим артистом.
«Настоящий артист»: Владимир Пресняков встал на защиту сына, который исполняет чужие песни в барах США

© Starface.ru

Певец Владимир Пресняков встал на защиту сына Никиты, который исполняет чужие песни в американских барах. Отец назвал его настоящим артистом.

Комментарий Преснякова приводит издание «Абзац».

Певец считает, что его сын все делает правильно, исполняя каверы на русские хиты.

«Никита – настоящий артист. Он очень крутой в своём деле. Поверьте, исполнять каверы сложно», - сказал Преснякова.

Он назвал это «недооцененной», но востребованной темой. По мнению певца, услышать привычные композиции по-новому «приятно».

«Это жанр, который сейчас набирает бешеную популярность», - заключил Пресняков и добавил, что любит переслушивать каверы на свои хиты.

Ранее вдова умершего автора песни «На заре» выразила недовольство из-за того, что Никита Пресняков исполняет хит в США без разрешения. Использование трека всегда согласуют с правообладателями, но Пресняков-младший этого не сделал.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Издание «Абзац»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Владимир Пресняков
Никита Пресняков
песни