Владимир Пресняков снялся с сыном от Орбакайте и детьми от Подольской в Испании

Владимир Пресняков снялся с сыном от Кристины Орбакайте и детьми от Натальи Подольской в Испании. Певец поделился семейным кадром в соцсети.

Владимир Пресняков вместе с семьей наслаждается отпуском в Испании. Артист отправился на курорт с детьми, женой, ее сестрой-двойняшкой. Также в Испанию приехал сын Владимира от Кристины Орбакайте. В личном блоге артист поделился снимком со всеми наследниками в парке развлечений.

Подписчики с восторгом отреагировали на публикацию Преснякова и заявили, что ему не хватает дочки.

«Счастливый отец! Это главный успех в жизни. Девочки не хватает только», — написали фолловеры.

Также пост прокомментировала Подольская, отправив смайлики в виде сердечка.

