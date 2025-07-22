Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков резко сменил имидж после расставания с женой
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Певец Никита Пресняков решил поэкспериментировать со внешностью во время разлуки с женой. В личном блоге он показал свою новую прическу, а также отросшую щетину.
Супруга музыканта Алена еще в июне вернулась в Россию, спровоцировал слухи о разладе в семье. Пока девушка не говорит, когда вернется к мужу за границу, и проводит время с родными и друзьями в Москве. Никита тоже не скучает, пока жены нет рядом. Недавно он показал поклонникам, что сделал себе африканские косички. Кроме того, Пресняков перестал бриться, из-за чего его щетина отросла и уже стала напомнить бороду.
К слову, в новом имидже Никита объявил о выходе своего нового трека. После отъезда из России певец надолго завязал с выступлениями и занимался лишь съемкой клипов для иностранных звезд. Но со временем артист заскучал по сцене, поэтому начал давать концерты в барах. В основном сейчас Пресняков поет каверы, а не собственные песни.
О возвращении в Россию Никита не заговаривает. Напомним, что он уехал в США после начала СВО в 2022 году.
Ранее Никита Пресняков пожаловался на отсутствие приглашения на съемки российского шоу.