Сын Кристины Орбакайте Никита Пресняков резко сменил имидж после расставания с женой

Певец Никита Пресняков решил поэкспериментировать со внешностью во время разлуки с женой. В личном блоге он показал свою новую прическу, а также отросшую щетину.

Супруга музыканта Алена еще в июне вернулась в Россию, спровоцировал слухи о разладе в семье. Пока девушка не говорит, когда вернется к мужу за границу, и проводит время с родными и друзьями в Москве. Никита тоже не скучает, пока жены нет рядом. Недавно он показал поклонникам, что сделал себе африканские косички. Кроме того, Пресняков перестал бриться, из-за чего его щетина отросла и уже стала напомнить бороду.