«Сама этого хочет!»: певец SHAMAN объявил, что все фан-клубы теперь будут «под его мамой»

Певец SHAMAN сделал заявление в личном Telegram-канале, в котором назначил свою маму главой всех фан-клубов. Это решение он не комментировал, но отметил, что это давно было пора сделать.

Исполнитель хита «Я русский» поделился, что его мама Людмила лично захотела навести порядок в сообществах, посвященных сыну. На вопросы поклонников, что именно произошло, Ярослав не ответил. Он лишь поблагодарил верных фанатов за понимание.

«Короче говоря, с этого момента все фан-клубы будут числиться под моей мамой. Все, точка. Мама сама этого хочет! Делаем. Это уже назрело. Вы сами это понимаете», - отметил SHAMAN.

Пользователи предположили, что в фан-клубах начались конфликты, именно поэтому певец решил вмешаться. Но его мама уточнила — контроль необходим из-за распространения недостоверной информации.

«Мы всегда были одной дружной семьей. Пусть так и продолжается. Я за то, чтобы прекратить все слухи, сплетни и расследования, и чтобы по одной дороге с Ярославом шагали только его любящие, преданные люди. Я с вами!» - заявила Людмила.

