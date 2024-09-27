Владимир Познер появился на премьере фильма в Москве вместе с женой. Об этом стало известно «Страстям».

26 сентября в кинотеатре «Москва» прошел закрытый показ нового фильма «Агент на уикенд» Люка Бессона. Премьеру посетили звезды шоу-бизнеса, среди которых оказался и Владимир Познер с женой Надеждой Соловьевой.

Для выхода в свет журналист выбрал кожаную куртку, бежевый свитер и твидовые брюки. Супруга Познера облачилась в плащ с анималистичным принтом, свитер и темные брюки.

Отметим, что это первый за последнее время светский выход Познера и его жены в столице.

Владимир Познер с 2008 года в браке с телепродюсером Надеждой Соловьевой.

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