Певица Лена Катина в белом платье вышла в свет вместе с мужем. Об этом стало известно из соцсетей.

Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина посетила премию «Человек года 2024» вместе с мужем Дмитрием Спиридоновым. Певица выбрала для выхода в свет белоснежное платье, золотые туфли с острым носом и массивные сережки. Супруг надел костюм с рисунком и ботинки на высокой подошве.

Сообщается, что супруги получили награду за «популяризацию семейных ценностей».