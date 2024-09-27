Певица Лена Катина в белом платье вышла в свет вместе с мужем
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Певица Лена Катина в белом платье вышла в свет вместе с мужем. Об этом стало известно из соцсетей.
Экс-солистка группы «Тату» Лена Катина посетила премию «Человек года 2024» вместе с мужем Дмитрием Спиридоновым. Певица выбрала для выхода в свет белоснежное платье, золотые туфли с острым носом и массивные сережки. Супруг надел костюм с рисунком и ботинки на высокой подошве.
Сообщается, что супруги получили награду за «популяризацию семейных ценностей».
Напомним, Лена Катина в 2022 году вышла замуж за бизнесмена Дмитрия Спиридонова. В июле 2023 года у супругов родился сын Демьян. Это уже второй ребенок певицы — первый сын Александр родился в предыдущем браке с рок-музыкантом Сашо Кузмановичем.
Ранее мы писали о том, что Анфиса Чехова тоже посетила премию «Человек года 2024». Для красной дорожки она выбрала платье с прозрачными вставками.