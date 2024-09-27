Певица Ани Лорак показала свои архивные фото в день 46-летия
© Lomohov Anatoly / East News
Певица Ани Лорак решила показать поклонникам свои архивные фото. Она вспомнила о том, как выглядела в юности, в день рождения.
Лорак исполнилось 46 лет. В этот день в социальных сетях ее поздравили многие друзья и коллеги, опубликовав снимки вместе с ней. Кроме того, на своей странице сама Ани разместила несколько кадров, на которых продемонстрировала, как изменилась за эти годы.
Напомним, что певица выросла в многодетной семье. С самого детства она стремилась на сцену и занималась вокалом. Мама всегда поддерживала дочь и помогала ей в исполнении мечты. Поэтому уже с 10 лет она стала выступать на различных мероприятиях. Лорак признавалась, что именно благодаря родительнице смогла добиться больших успехов в творчестве.
На данный момент Ани является популярной артисткой. Она сосредоточена на своей карьере, но при этом не забывает и о личной жизни. Певица воспитывает дочь Софию, которую родила от турка Мурата Налчаджиоглу, и встречался с инструктором по йоге Исааком Виджраку.
Ранее пластический хирург Тимур Хайдаров раскрыл в беседе с порталом «Страсти» секрет молодости певицы Ани Лорак.