Певица Ани Лорак показала свои архивные фото в день 46-летия

Певица Ани Лорак решила показать поклонникам свои архивные фото. Она вспомнила о том, как выглядела в юности, в день рождения.

Лорак исполнилось 46 лет. В этот день в социальных сетях ее поздравили многие друзья и коллеги, опубликовав снимки вместе с ней. Кроме того, на своей странице сама Ани разместила несколько кадров, на которых продемонстрировала, как изменилась за эти годы.