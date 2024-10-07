Владимир Познер объяснил исчезновение его нового фильма из эфира ТВ

Владимир Познер заявил, что его фильм сняли с эфира из-за «путаницы» на ТВ. Об этом сообщает RTVI.

7 октября на ТВ должны были показать фильм Познера «Турецкая тетрадь». Однако премьеру сняли с эфира. По словам Владимира, его предупредили, что показ не состоится.

«Как мне объяснили, это связано с путаницей, которая у них произошла с орбитами на Дальний Восток: они что-то планировали и поэтому не могли ставить уже «Турецкую тетрадь». Тогда бы программу увидело примерно только полстраны — так мне объяснили», — высказался Познер.

Владимир уточнил, что теперь показ «Турецкой тетради» запланирован на 14 октября.

Ранее Иван Ургант анонсировал тур с Владимиром Познером по Испании, назвав его «предпоследним». Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что 47-летний певец Николай Басков опубликовал фото матери в ее день рождения.