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Опубликовано 07 октября 2024, 13:15
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47-летний певец Николай Басков опубликовал фото матери в ее день рождения

47-летний певец Николай Басков опубликовал фото матери в ее день рождения

© Starface.ru

47-летний певец Николай Басков опубликовал фото матери в ее день рождения. Артист трогательно обратился к родительнице в соцсети.

Мама Николая Баскова отметила 69-летие. В честь этого события артист опубликовал ее фото и посвятил пост. Басков поблагодарил родительницу за «мудрость, поддержку и любовь».

«Моя дорогая и горячо любимая мамочка, от всего сердца поздравляю с днем твоего рождения! Будь счастлива, здорова, мечтай и пусть сбудутся все твои мечты! Я благодарю Бога за то, что он мне послал именно такую маму, как ты. Благодарю за мудрость, поддержку и твою материнскую любовь!» — высказался музыкант.

47-летний певец Николай Басков опубликовал фото матери в ее день рождения

© Скриншот фото, Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

К слову, многие звезды также обратились к маме Николая в день ее 69-летия. Так, например, актриса Олеся Судзиловская назвала родительницу Баскова жизнелюбивым и светлым человеком.

«Елена Николаевна! Невероятно красивая, бесконечно нежная, жизнелюбивая и светлая! Будьте здоровы, спокойны и счастливы за своего уникального, сына! С днем рождения», — написала артистка.

Ранее певец Николай Басков принял участие в спектакле Михаила Барщевского «Неформат». Подробности читайте в этой новости.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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