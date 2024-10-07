47-летний певец Николай Басков опубликовал фото матери в ее день рождения
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47-летний певец Николай Басков опубликовал фото матери в ее день рождения. Артист трогательно обратился к родительнице в соцсети.
Мама Николая Баскова отметила 69-летие. В честь этого события артист опубликовал ее фото и посвятил пост. Басков поблагодарил родительницу за «мудрость, поддержку и любовь».
«Моя дорогая и горячо любимая мамочка, от всего сердца поздравляю с днем твоего рождения! Будь счастлива, здорова, мечтай и пусть сбудутся все твои мечты! Я благодарю Бога за то, что он мне послал именно такую маму, как ты. Благодарю за мудрость, поддержку и твою материнскую любовь!» — высказался музыкант.
К слову, многие звезды также обратились к маме Николая в день ее 69-летия. Так, например, актриса Олеся Судзиловская назвала родительницу Баскова жизнелюбивым и светлым человеком.
«Елена Николаевна! Невероятно красивая, бесконечно нежная, жизнелюбивая и светлая! Будьте здоровы, спокойны и счастливы за своего уникального, сына! С днем рождения», — написала артистка.
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