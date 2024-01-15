Владимир Мединский был немногословен на прощании с актером Юрием Соломиным. Об этом сообщает mk.ru.

15 января 2024 года в Москве в Малом театре состоялось прощание с актером Юрием Соломиным. Помощник президента РФ вошел в число тех, кто проводил артиста в последний путь. По информации источника, Владимир произнес короткую речь. Медицинский отметил вклад умершего в развитие отечественной культуры.

«В нем талант проявился во всем: актер от Бога, министр, скала, о которую разбивались новомодные театральные течения. О многих мы уже забыли, а Соломин — есть», — высказался Владимир.

Напомним, что Соломин умер на 89-м году жизни после выписки из больницы.

Ранее председатель СК Александр Быстрыкин сообщил, что поддержит семью умершего Юрия Соломина. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что 65-летний актер Сергей Гармаш приехал на прощание с Юрием Соломиным. Звезда фильма «Чебурашка» появился с букетом алых роз.