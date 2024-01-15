Председатель СК Быстрыкин сообщил, что поддержит семью умершего Юрия Соломина

Председатель СК Александр Быстрыкин сообщил, что поддержит семью умершего Юрия Соломина. Об этом информирует портал News.ru.

15 января 2024 года состоялось прощание с актером Юрием Соломиным. Артист скончался на 89-м году жизни после выписки из больницы.

По информации источника, Александр вошел в число тех, кто решил проводить Соломина в последний путь. Быстрыкин назвал смерть артиста тяжелой утратой. Председатель СК отметил, что умерший часто играл роли правоохранителей. В качестве примера он назвал фильм «Инспектор уголовного розыска» с участием Соломина.

Также Александр добавил, что СК поддержит семью артиста после его смерти. «Мы обещаем, что не оставим родных Юрия Соломина в эти сложные для них дни. Поддержим и поможем», — сообщил Быстрыкин.

Ранее мы писали о том, что 65-летний актер Сергей Гармаш приехал на прощание с Юрием Соломиным. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, как прошла церемония прощания с Юрием Соломиным.