65-летний актер Сергей Гармаш приехал на прощание с Юрием Соломиным. Об этом сообщает издание mk.ru.

11 января 2024 года стало известно о смерти Юрия Соломина. Артист скончался на 89-м году жизни после выписки из больницы. 15 января в Малом театре состоялась прощание с умершим актером.

Звезда фильма «Чебурашка» прибыл к Малому театру одним из первых. Гармаш приехал с букетом алых роз. Примечательно, что Сергей отказался от общения с прессой и молча зашел в здание.

По информации источника, с каждой минутой количество гостей траурной церемонии растет. Поклонники и коллеги несут к гробу Соломина букеты цветов. Также в здании дежурят сотрудники полиции.

Ранее сообщалось о том, что актера Юрия Соломина похоронят на Троекуровском кладбище рядом с женой. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что певица Валерия публично обратилась к бывшей жене продюсера Иосифа Пригожина.