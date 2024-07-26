Владимир Машков рассказал, что будет с «Современником» после его назначения на пост директора. Об этом сообщает «7Дней.ru».

В июне 2024 года в трех театрах Москвы произошли кадровые перестановки. Теперь директором «Современника» стал Машков. В беседе с журналистами актер рассказал, какие новшества ждут театр. В первую очередь, он заявил о снятии с репертуара некоторых спектаклей.

«Что-то потребует обновления. Сейчас смотрю на молодых режиссеров, которые здесь уже были, когда я пришел, у меня есть вопросы, и я буду их решать. Посещаю репетиции труппы, хожу на спектакли», — высказался Машков.

Машков уже несколько лет является худруком Театра Олега Табакова. Он заявил, что видит будущее театров в их единстве и сотрудничестве. Сейчас на исторической сцене Театра Табакова идет ремонт, поэтому показ его спектаклей будет в «Современнике». Новый сезон откроется «Матросской тишиной».

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