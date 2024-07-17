Оксана Сташенко заявила, что плохо оценивает кадровые перестановки в театрах Москвы. Актриса отреагировала на смену худруков в беседе с сайтом «Страсти».

В июне 2024 года у «Современника», Театра Сатиры и Театра Романа Виктюка сменились художественные руководители. По словам Сташенко, в ее окружении никто не хочет обсуждать кадровые перестановки: «Все говорят об этом с грустным голосом и поникшей головой. Я не понимаю, как один человек может быть художественным руководителем в двух театрах».

Оксана призналась, что дружит с Евгением Герасимовым. Актриса считает, что он сможет вывести возглавляемый им театр на новый уровень.

«С Евгением Герасимовым мы дружим. Он очень хорошо знает актерскую структуру. В театре, который он возглавит, мне кажется, будет наш, русский театр», — высказалась знаменитость.

Также Сташенко прокомментировала назначение Владимира Машкова и Константина Богомолова. Оксана назвала Машкова «прекрасным артистом» и «любимцем миллионов». При этом она отметила, что не знакома с ним лично.

«Я не знаю, какой руководитель Владимир Машков. Он — прекрасный артист, любимец миллионов. Но я с ним лично незнакома. Я никогда не пойду в театр, которым управляет Богомолов», — резюмировала актриса.

Полное интервью Оксаны Сташенко о съемках в кино и сходстве с Еленой Яковлевой читайте здесь.