Владимир Маркони считает, что на место Урганта претендуют акулы федерального ТВ

Телеведущий Владимир Маркони считает, что на место Ивана Урганта претендуют акулы федерального ТВ. Об этом стало известно из эфира шоу «Есть вопросики».

Передача Ивана Урганта уже больше года не появляется в эфире ТВ. Несмотря на это, поклонники до сих пор ждут ее возвращения. В новом интервью у Маркони, который был в команде Урганта, спросили, хотел бы он занять место ведущего.

Владимир заявил, что не может ответить на этот вопрос, поскольку у него есть обязательства перед другим федеральным каналом. Вместо этого он отметил, что акулы ТВ «выстроились в очередь на место Ивана».

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