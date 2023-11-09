Продюсер Морозов раскрыл заработки уехавшего из России Ивана Урганта

Продюсер Морозов рассказал, что Ургант получал за корпоративы 70 тысяч евро, об этом сообщает aif.ru.

Промоутер звездных концертов Евгений Морозов рассказал, что уехавший из России Иван Ургант ничуть не потерял в цене своих выступлений. По словам специалиста, все дело в формате, с которым телеведущий выступает за границей.

«Ургант выступит где угодно и без всяких проблем. Он очень востребован, поскольку его формат - не музыка, а стендап. Даже за рубежом его ждет большое будущее. В год за границей он может иметь по 200 концертов», - объяснил промоутер.

По словам Евгения Морозова, на концертах в Европе Ургант может получать около 10 тысяч евро (982 тысячи рублей по нынешнему курсу). А вот за ведение корпоративов телеведущий может просить суммы куда больше. Так, в России за частные мероприятия он получал порядка 70 тысяч евро (6,8 млн рублей).

Ранее мы писали о том, что Иван Ургант признался, что хотел получить звание заслуженного артиста РФ. В далеком прошлом Ивану предложили вести шоу «Одноэтажная Америка» вместе с Владимиром Познером. Спустя 15 лет Ургант признался, что искал выгоду от этого сотрудничества.