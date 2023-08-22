Владимир Малышев ответил Лии Ахеджаковой на прощании с актером Игорем Ясуловичем. Об этом сообщает издание mk.ru.

22 августа 2023 года в МТЮЗе состоялась церемония прощания с народным артистом РСФСР Ясуловичем. Владимир Малышев вошел в число лиц, решивших проводить актера в последний путь. Свою речь академик начал с ответа на риторический вопрос Лии Ахеджаковой. Знаменитость поинтересовалась, смогли ли ученики Ясуловича перенять его благородство, «полное отсутствие зависти и соперничества». Малышев дал однозначный ответ на этот вопрос.

«Отвечаю от имени выпускников ВГИКа и ГИТИСа: смогли. Он останется с нами. Его дух поможет воспитывать», — высказался Владимир.

Напомним, что 81-летний Игорь Ясулович скончался в своей московской квартире от почечной недостаточности.

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