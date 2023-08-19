«Его улыбка вдохновляла»: Елена Проклова об актере Ясуловиче

Актриса Елена Проклова рассказала об умершем 82-летнем артисте Игоре Ясуловиче.

По ее словам, он являлся талантливейшим и добрейшим человеком, оставившем после себя богатое наследие своих работ. Она также выразила соболезнования его родным и близким, пишет Газета.Ru.

Проклова подчеркнула, что каждая встреча с Ясуловичем была для нее возможностью узнать что-то новое и получить ценные советы. Она описала его улыбку как вдохновляющую и отметила, что его присутствие делало мир ярче и душу светлее.

Напомним, что о смерти народного артиста Игоря Ясуловича сообщили в ГИТИСе. Он боролся с раком, но после нескольких операций его состояние временно стабилизировалось.

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