Младший сын Олега Газманова подставил отца своим роскошным отдыхом в Монако. Об этом сообщает издание «7Дней.ru».

Ни для кого не секрет, что у известного певца есть 25-летний пасынок Филипп. Он является наследником Марины Муравьевой от первого брака, которого Газманов принял как родного. Филипп занимается бизнесом и много путешествует по разным странам. На этот раз молодой человек был замечен на отдыхе в Монако. Его новое фото с курорта вызвало общественный резонанс.

Увидев снимок Филиппа, журналистка Ксения Собчак публично высмеяла звездное семейство. Знаменитость указала на то, что отдых молодого человека за границей противоречит патриотизму Олега. Собчак убеждена: своей поездкой Филипп подставил отца, который недавно получил грант на запуск радиостанции.

К слову, многие пользователи Сети согласились с мнением Ксении. На данный момент исполнитель хита «Есаул» никак не комментировал инцидент.

Ранее Олег Газманов ответил на обвинения Владимира Киселева в продажном патриотизме. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что продюсер Иосиф Пригожин восхитился фигурой Валерии в бикини и назвал ее «огнищем».