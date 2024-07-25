Владелец хита «По ресторанам» подал в суд на лейбл сына Виктора Дробыша

Владелец хита «По ресторанам» подал в суд на лейбл сына музыкального продюсера Виктора Дробыша. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

По данным источника, весной текущего года ООО «МЕДИА СДВ» подало заявление в Арбитражный суд Москвы на компанию Валерия Дробыша ООО «Осума». Лейбл наследника знаменитого продюсера выпустил композицию рэпера Konfuz'а под названием «По всем клавам», однако истец посчитал, что при ее создании использовали музыку из популярного хита «По ресторанам», чьим владельцем он является.

Исходя из документов суда, сын Дробыша был заранее осведомлен о правообладателе, но «не получив разрешения и получив явно выраженный запрет, сознательно нарушил права» и выложил песню. В результате истец потребовал 600 тысяч рублей, однако в первой инстанции получил отказ.

В настоящий момент правообладатели подали апелляцию.

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Также сообщалось, что сына Виктора Дробыша с супругой обокрали на Мальдивах.