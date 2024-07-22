«Несколько лет больших неприятностей»: Колдун рассказал о ссорах с Киркоровым и Дробышем

Певец Дмитрий Колдун прокомментировал ссоры с Филиппом Киркоровым и продюсером Виктором Дробышем. Артист признался, что сожалеет об этом, и даже знает причину своего поведения. Звезда дал интервью сайту Леди Mail.ru.

Исполнитель хита «Дай мне силу» получил огромную популярность после победы на шоу «Фабрика звезд» и участии в конкурсе «Евровидение». В 2007 году он занял шестое место и стал первым белорусом, который смог подняться так высоко. Он активно сотрудничал с Филиппом Киркоровым и продюсером Виктором Дробышем. Но в какой-то момент их пути разошлись, причем с ссорами.

«Опыта без ошибок не бывает. Чего не надо было делать, так это пускать какие-то вещи на самотек. То, как мы разошлись с Филиппом Киркоровым и Виктором Дробышем, – следствие как раз моего безучастия. Я много лет не понимал, почему так случилось, но потом осознал, что на момент развития событий был просто не готов к миру шоу-бизнеса», – поделился Колдун.

Артист убежден, что ему просто не хватило жизненного опыта, чтобы «разрулить» ситуации.

«Я отпустил ситуации с Филиппом и Виктором – в этом моя ошибка молодости, повлекшая за собой несколько лет больших неприятностей», – добавил Дмитрий.

Несмотря на сложности, певец доволен своей жизнью и хвастается достижениями. Колдун отмечает 20 лет на большой сцене. Для него главное – это любовь зрителей.

«Думаю, любой артист согласится со мной, что нет ничего бесценнее этого», – отметил звезда.

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