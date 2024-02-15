Влад Соколовский рассказал о жестком контракте с Константином Меладзе

Певец Влад Соколовский запустил в Сеть признание о жестком контракте с Константином Меладзе. Артист поделился откровением с изданием The Voice.

В беседе с журналистами Соколовский вспомнил о сотрудничестве с Меладзе. По словам Влада, у них был составлен контракт, который соответствовал суровости того времени. При этом он отметил, что Константин никогда на него не давил.

«У нас был проект на семь лет. Когда мне исполнилось 18, я уже ничего не подписывал, и в 20 лет ушел в сольное плавание. Как и любой контракт того времени, он был жестким», — высказался артист.

Влад отметил, что работа с Меладзе многому его научила: он улучшил свои навыки по написанию песен. По словам певца, Константин — мягкий наставник, который давал артистам много воли.

«С молодыми артистами, я считаю, надо пожестче», — резюмировал Влад.

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