«Где есть резонанс, всегда будет критика»: Соколовский о недовольстве фанатов русской версией «Постучись в мою дверь»

Певец Влад Соколовский высказался о критике российской версии турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Совсем скоро состоится премьера проекта, однако уже на протяжении нескольких месяцев в Сети некоторые фанаты негативно высказываются о нем. Портал «Страсти» пообщался с экс-участником «БиС» и узнал у него, что он думает по этому поводу.

В новой романической многосерийной комедии Влад исполнил роль лучшего друга главного героя. На протяжении нескольких месяцев он был задействован на съемках и погружался с головой в работу. Команда сериала делает на него большие ставки, ведь оригинал в России был одним из самых просматриваемых проектов. Однако пока многие зрители настроены не совсем оптимистично. В Сети еще до выхода пилотных эпизодов пользователи критикуют и каст, и в принципе идею новой версии.

О том, что два сериала – турецкий и русский – будут сравнивать, знали все актеры, когда соглашались на работу. В беседе со «Страсти» Никита Волков – русский Серкан Болат – заявлял, что отечественный проект – это адаптация, поэтому ориентироваться на оригинал не стоит. А перед премьерой мы решили поговорить еще и с Владом Соколовским, которого, как оказалось, хейт не пугает вовсе.

«Я думаю, что уже прошел этапы страхов в отношении хейта. В этом плане, учитывая мой путь, я крепче многих. Так что я считаю критику неотъемлемой частью процесса. Где есть резонанс, всегда будет критика!» - поделился Влад.

По словам артиста, он максимально выкладывался на площадке, как и остальные члены команды. Он подчеркнул, что они проделали большую работу и сделали это качественно.

«Я знаю, что выполняю часть своей работы максимально вовлеченно и отдаюсь процессу с удовольствием. У нас классная команда, и я рад, что все сложилось именно так», - рассказал Соколовский.

Ранее Влад Соколовский рассказал о создании саундтрека к сериалу «Постучись в мою дверь».