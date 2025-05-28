Влад Соколовский пожаловался, что видится с дочкой от Дакоты раз в пять месяцев

Влад Соколовский пожаловался, что видится с дочкой от Риты Дакоты раз в пять месяцев. Его слова передает Super.ru.

В Москве состоялась премьера циркового шоу «Сны Пушкина», которую посетили многие звезды. В числе гостей был и Влад, редко посещающий мероприятия. Выйдя на красную дорожку с семьей, артист заговорил о дочке от Риты Дакоты.

Дакота уже давно не проживает в России, из-за этого звездный отец видится с наследницей раз в пять месяцев. Влад может поддерживать общение с дочкой лишь по видеосвязи.

«Сейчас они не в России. Раз в четыре-пять месяцев видимся. Мы на связи, но хотелось бы больше, понятное дело», — высказался певец.

На данный момент Влад счастлив с Ангелиной Сурковой, родившей ему сына.

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