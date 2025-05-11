«Я ужасно себя переделала»: Рита Дакота показала результат пластики лица

Рита Дакота показала результат неудачной пластики лица.

Недавно бывшая жена Влада Соколовского выпустила новый трек о любви к себе. После чего артистка столкнулась со злобными комментариями подписчиков, высмеивающих ее внешность.

Рита не сдержалась и обратилась к своим хейтерам. По словам певицы, ее внешние изменения связаны с неудачным хирургическим вмешательством. Девушка подчеркнула, что страдает из-за результата операции.

«Хочу рассказать о своей боли... Десятки девочек писали мне, какая я страшная, какая я уродина, как я ужасно себя переделала, какая у меня операция», — разоткровенничалась Рита в личном блоге.

Певица объяснила, что тщательно пыталась скрыть результат пластики, поэтому фотографировалась только в определенных ракурсах и использовала приложения для ретуши.

Дакота раскрыла, что пытается принять свою новую внешность после операции, так как не понимает, получится ли исправить ошибки хирурга.

«Глаза получились очень плохо. Должно было за это время уже "усесться", по итогу не уселось: куча косяков, отеков, гиперкоррекция, асимметрия, с одной стороны вмятина, с другой — мешок под глазом. Я хотела стать красивее и моложе. Не вышло» — раскрыла Дакота.

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