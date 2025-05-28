Актриса Лянка Грыу поделилась кадрами 14-летнего сына, которого лечила от аутизма. Звездная мама трогательно обратилась к наследнику в соцсети.

Лянка Грыу воспитывает 14-летнего сына от режиссера Михаила Вайнберга. В детстве у Максима был диагностирован аутизм, но в форме, поддающейся лечению. Звездная мама редко рассказывает о наследнике и показывает в своем блоге. Однако на этот раз она сделала исключение. Актриса показала кадры, сделанные во время прогулки на теплоходе.

«Я та самая мама, которая не может налюбоваться своим сыном», — написала артистка.

Максим успешно окончил обучение в седьмом классе. Он занимается музыкой и учит иностранный язык.

Ранее Лянка Грыу рассказала о состоянии особенного сына и его успехах в школе. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Марию Погребняк высмеяли в Сети из-за неуместного наряда на выпускной сына.