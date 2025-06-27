«Влад счастлив»: беременная Регина Тодоренко раскрыла пол третьего ребенка

Беременная телеведущая Регина Тодоренко сообщила, что у нее будет третий сын. Регина раскрыла пол ребенка в эфире RU.TV.

Регина Тодоренко рассекретила беременность, будучи на седьмом месяце. Все это время, по словам знаменитости, они с мужем не узнавали пол ребенка. И только на днях Регина, Влад Топалов и их сыновья отправились к врачу, который сообщил, что у пары родится еще один мальчик. Тодоренко не скрывает своего счастья, но надеется, что в четвертый раз родит девочку.

«Влад счастлив, он говорил, что хотел пацана! Надеюсь, на четвертого ребенка, может, когда-нибудь заплету косички. Но я счастлива, у меня такой подряд», — высказалась знаменитость.

По словам Регины, после родов она возьмет творческую паузу, чего не делала в предыдущие разы.

Ранее 35-летняя Регина Тодоренко рассказала, почему долго скрывала третью беременность. Подробности читайте в этой новости.

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