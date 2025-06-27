Дочь Алсу Микелла не нашла особенных слов для певицы в день ее 42-летия

Дочь Алсу не нашла особенных слов для певицы в день ее 42-летия. Микелла посвятила пост родительнице в соцсети.

27 июня певица Алсу отметила день рождения. В честь этого события Микелла опубликовала фото мамы с тортом и призналась ей в любви. По словам подростка, ей трудно подобрать слова, чтобы передать восхищение родительницей. При этом девочка пообещала исправиться и приготовить речь к праздничному вечеру.

«Чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю, насколько ты умный, сильный и талантливый человек. Почему-то особенно в этом году сложно найти слова, чтобы описать, насколько ты невероятный человек, но я обещаю, что найду их к сегодняшнему вечеру», — высказалась дочь Алсу.

Микелла добавила, что переживает за счастье мамы. Она бы хотела, чтобы та сохранила в себе умение находить «смешное в грустном».

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