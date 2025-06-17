«Молчала не потому, что хотела разыграть интригу»: почему Тодоренко скрывала третью беременность

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему долго скрывала третью беременность. Звездная мама прокомментировала ситуацию в Telegram-канале.

В день 35-летия Регина Тодоренко рассекретила третью беременность. Правда, телеведущая рассказала о своем положении, будучи на седьмом месяце.

Несмотря на то, что в Сети появились слухи о беременности Регины еще весной, сама знаменитость хранила молчание. По словам Тодоренко, она не хотела «разыгрывать интригу». Ее единственным желанием было — прожить трепетный момент вместе с семьей.

«Мне важно до вас донести: я молчала не потому, что хотела разыграть интригу. А потому что не знала, как реагировать. Потому что хотела просто «быть» и прожить трепетный период моей жизни в информационной тишине максимально долго», — высказалась она.

Регина признается, что не всегда готова афишировать личную жизнь. При этом она осознает особенность профессии, когда приходится быть на виду.

Тодоренко поблагодарила подписчиков за деликатность и поздравления с пополнением.

«Я не актриса, которая скрывает беременность до финальных титров. Я просто женщина, у которой в животе снова растет человек. И рядом муж, дети, чувства, гормоны и страхи. И я имею право хоть на какой-то период тишины», — резюмировала Регина.

Ранее Тодоренко призналась, что сыновья узнали о третьей беременности на шестом месяце. Подробности читайте в этой новости.