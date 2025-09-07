Витас задолжал 51 тысячу рублей за коммуналку и исчез

Певец Виталий Грачев, известный под псевдонимом Витас, задолжал за коммунальные услуги 51 тысячу рублей. При этом приставы не смогли связаться с исполнителем хита «Звезда», так как его местонахождение якобы неизвестно уже более двух лет.

Как пишет РИА Новости, исполнительное производство было возбуждено еще в марте 2023 года, однако с тех пор Витас ни разу не вышел на связь.

В итоге дело пришлось закрыть из-за «невозможности установить местонахождение должника, его имущества либо получить сведения о наличии принадлежащих ему денежных средств и иных ценностей».

Ранее Витас удивил поклонников странным юмористическим видеороликом, в котором появился в солнечных очках в темное время суток.

Также сообщалось, что в 2024 году Витаса спасли от слепоты благодаря нескольким операциям. У артиста началось отслоение сетчатки глаз, поэтому долгое время певец ходил в солнцезащитных очках и жил почти в темноте. Витаса поддерживали дочь и жена. Сейчас он полностью исцелился.