Перенес несколько операций за 2,5 месяца: 45-летнего певца Витаса спасли от слепоты

45-летнего певца Витаса спасли от слепоты благодаря нескольким операциям за 2,5 месяца. Со дня последнего вмешательства прошел месяц.

Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Несколько месяцев назад у артиста началось отслоение сетчатки глаз. Долгое время певец ходил в солнцезащитных очках, жил почти в темноте, Витаса поддерживали дочь и жена.

Сейчас он полностью исцелился и все видит. Витасу противопоказаны световые эффекты на концертах. В ноябре у него запланировано выступление в Китае.

Ранее продюсер Сергей Пудовкин назвал Витаса «одним из самых нетусовочных артистов». Оказалось, что у исполнителя подписан контракт в Китае.