Опубликовано 16 октября 2024, 17:271 мин.
Перенес несколько операций за 2,5 месяца: 45-летнего певца Витаса спасли от слепоты
SHOT: певца Витаса спасли от слепоты благодаря нескольким операциям за 2,5 месяца.
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45-летнего певца Витаса спасли от слепоты благодаря нескольким операциям за 2,5 месяца. Со дня последнего вмешательства прошел месяц.
Подробности сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Несколько месяцев назад у артиста началось отслоение сетчатки глаз. Долгое время певец ходил в солнцезащитных очках, жил почти в темноте, Витаса поддерживали дочь и жена.
Сейчас он полностью исцелился и все видит. Витасу противопоказаны световые эффекты на концертах. В ноябре у него запланировано выступление в Китае.
Ранее продюсер Сергей Пудовкин назвал Витаса «одним из самых нетусовочных артистов». Оказалось, что у исполнителя подписан контракт в Китае.