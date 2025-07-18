«Потому что они не от солнца»: Витас удивил поклонников странным поведением

Певец Виталий Грачев, выступающий под псевдонимом Витас, удивил поклонников странным юмористическим видеороликом, в котором появился в солнечных очках в темное время суток.

В личном блоге он опубликовал видеоролик, на кадрах которого запечатлен в черных спортивных шортах и майке в тон. Певец демонстративно прогуливался с телефоном в руках, когда к нему подошла девушка с микрофоном и задала провокационный вопрос: «Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему вы в очках, солнца же нет?»

Витас остановился, спрятал телефон, многозначительно помолчал и ответил: «Потому что они не от солнца, они от Гуччи».

Далее видеоролик продолжился звуком смеха и музыкой, под которую Витас начал танцевать. В какой-то момент артист запрыгнул на высокий бордюр и продолжил делать странные танцевальные движения на фоне пальм.

К слову, вопросы у поклонников в последнее время появились не только к поведению певца, но и к его внешности. 46-летний Витас сильно набрал в весе и изменился до неузнаваемости.

В конце декабря прошлого года Витас попал в скандал. На одном из концертов в Китае артист вел себя странным образом: постоянно дергался, тряс головой и щурил глаза. Такое поведение звезды посчитали неадекватным.

Ранее сообщалось, что в 2024 году Витаса спасли от слепоты благодаря нескольким операциям. У артиста началось отслоение сетчатки глаз, поэтому долгое время певец ходил в солнцезащитных очках и жил почти в темноте. Витаса поддерживали дочь и жена. Сейчас он полностью исцелился.