Виталий Бородин просит прекратить массовые мероприятия с участием Маши Распутиной, Анастасии Волочковой, Виктории Бони и Светланы Бондарчук. Глава ФПБК сделал обращение в Telegram-канале.

Виталий осудил поведение звезд шоу-бизнеса, опубликовав их ролики из соцсетей. Так, на одном видео Распутина запечатлена в откровенном наряде на сцене, а Боня — в майке и коротких шортах. По мнению Бородина, знаменитости ведут себя недопустимо, пока в Курске идут «ожесточенные бои». Он упрекнул артистов, которые не поддержали жителей Курска.

«Сегодня официально обратимся ко всем главам субъектов с просьбой прекратить массовые мероприятия с участием вот этих вот а-ля звёзд», — высказался Виталий.

Ранее Виталий Бородин назвал Ивана Урганта лжепатриотом из-за тура по Европе. Подробности читайте в материале сайта «Страсти».

Также сообщалось, что ФАС отказалась возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой за его провокационный слоган на листовках.