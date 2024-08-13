ФАС отказалась возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой за его слоган

ФАС отказалась возбуждать дело на бар Насти Ивлеевой за его провокационный слоган на листовках. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, в листовках бара не выявили нарушения закона о рекламе. Соответствующую проверку потребовали общественники из «Сорок сороков». Активисты заявили, что не согласны с решением и будут его обжаловать.

Напомним, что Ивлеева открыла бар, в котором изначально был не только провокационный слоган, но и названия позиций. Напитки назывались «Почти голый коктейль», «Слезы Ивлеевой», «Коктейль с извинениями». Правда, некоторые позиции исчезли из меню.

Сама блогерша не комментировала скандал вокруг заведения.

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